'Frankrijk verrast door Nederlandse stap'

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Frankrijk was verrast door de bekendmaking dat Nederland een flink pakket aandelen van luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft gekocht. Dat meldt de Franse krant Les Echos. De krant haalt minister van Financiën Bruno Le Maire aan.

Le Maire zegt kennis te nemen van de actie van de Nederlandse overheid, waarmee een belang van 12,68 procent van de aandelen Air France-KLM is verworven. Uiteindelijk moet het Nederlandse belang in het moederbedrijf van KLM gelijk zijn aan dat van de Fransen die circa 14 procent in de houdstermaatschappij bezitten.

Tegen de krant herhaalde Le Maire zijn steun voor de strategie en het management van Air France-KLM. ,,Het is essentieel om de regels van goed bestuur te respecteren en dat Air France-KLM geleid blijft worden in de geest van sociaal belang zonder nationale staatsinmenging'', aldus Le Maire tegen Les Echos.