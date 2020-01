Advieskosten drukken winst Aedifica-prooi Hoivatilat

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De Finse woonzorgvastgoedgroep Hoivatilat verwacht over 2019 een lagere winst in de boeken te zetten als gevolg van het overnamebod door de in Amsterdam genoteerde branchegenoot Aedifica. Die overeenkomst zadelde de Finnen naar eigen zeggen op met een eenmalige kostenpost van 1,8 miljoen euro, onder meer door advieskosten.

Als gevolg van die kosten valt de EPRA-winst over 2019 lager uit dan verwacht. Het bedrijf rekent nu op een rendement op de operationele winst van minstens 35 procent waar eerder op 40 procent werd gerekend. Hoivatilat verwacht over 2019 een omzet van 23 miljoen euro te boeken. Met de waardering van het vastgoed zit Hoivatilat met 490 miljoen euro wel aan de bovenkant van zijn eerder afgegeven bandbreedte.

In november vorig jaar bracht Aedifica een vrijwillig openbaar overnamebod uit op alle aandelen van Hoivatilat. Zeker 95,9 procent van de stukken van de Finnen is inmiddels aangemeld. Onlangs werd een uitrookprocedure in gang gezet om de resterende aandelen van Hoivatilat in handen te krijgen.

Manager Duitsland

Aedifica zelf versterkte zijn team in Duitsland met een nieuwe manager. Heinz Beekmann gaat vanaf 15 april toezien op het beheer van de Duitse portefeuille en de groei van de onderneming in de Duitse markt. Hij krijgt ook de leiding over het bestaande team in Duitsland.

Aedifica heeft sinds de eerste stap in Duitsland in 2013 een portefeuille opgebouwd van meer dan zestig Duitse zorgvastgoedsites met een totale waarde van meer dan 500 miljoen euro. Ook zot er nog voor 260 miljoen euro aan projecten in de pijplijn. Die moeten in de komende jaren worden opgeleverd.