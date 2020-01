China stutte wereldwijde staalproductie vorig jaar

Gepubliceerd op | Views: 1.014 | Onderwerpen: China

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie is vorig jaar met 3,4 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de internationale brancheorganisatie World Steel Association (worldsteel). De toename kwam vrijwel geheel op het conto van Azië, en dan met name China. Dat land is veruit de grootste producent.

De 64 bij worldsteel aangesloten landen waren samen goed voor een productie van 1869 miljoen ton staal. Meer dan de helft daarvan kwam uit China (996 miljoen ton). Dit land voerde de productie met dik 8 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Heel Azië was goed voor 1341 miljoen ton staal, hetgeen een plus van 5,7 procent was. Naast China produceerde ook India meer. Japan en Zuid-Korea zagen de productie krimpen.

In Noord-Amerika daalde de productie vorig jaar met 0,8 procent tot 120 miljoen ton. De VS wist de productie wel 1,5 procent op te voeren tot 87,9 miljoen ton.

In de Europese Unie lag de staalproductie vorig jaar een kleine 5 procent onder het niveau van een jaar eerder. In totaal was het landenverbond goed voor 159,4 miljoen ton staal. Grotere staalproducerende EU-landen als Duitsland, Italië en Frankrijk hadden allen te kampen met een daling. Ook in Nederland, een relatief kleine speler op het wereldtoneel, ging de staalproductie achteruit. De productie hier viel 2,3 procent lager uit op 6,7 miljoen ton.