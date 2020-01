'Vertrouwen Duitse ondernemers afgenomen'

Gepubliceerd op | Views: 690 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in januari onverwacht afgenomen. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een stand van 95,9 tegen 96,3 in december. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 97.

Het Ifo-instituut gaf verder aan te verwachten dat de Duitse economie in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,2 procent zal groeien. Voor het vierde kwartaal van 2019 wordt door de onderzoekers gerekend op een plusje van 0,1 procent. Volgens het Ifo-instituut lijken de zaken in de Duitse industrie iets beter te gaan na de malaise van vorig jaar.

ING-econoom Carsten Brzeski schrijft dat het gaat om de eerste daling van de Ifo-index sinds augustus vorig jaar. Volgens de econoom is het een waarschuwing tegen voortijdig optimisme over de Duitse economie die nog niet uit het dal is.