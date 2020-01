Gepubliceerd op | Views: 1.166

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar minder winst gemaakt op een hogere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die het zorgtechnologieconcern op de eigen website publiceerde. Dat de winstmarges bij het concern onder druk staan, is geen verrassing. Het bedrijf waarschuwde eerder voor de negatieve impact van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog.

Philips heeft de laatste drie maanden van 2019 naar verwachting ruim 6 miljard euro aan omzet geboekt, tegen 5,6 miljard euro een jaar eerder. Diagnoses & Treatment is met 2,6 miljard euro de grootste divisie. Connected Care moet het doen met een omzet van iets minder dan 1,4 miljard euro. Voor beide divisies geldt dat de omzet op jaarbasis is gestegen. De onderneming waarschuwde eerder wel voor een daling van de winstmarges bij Connected Care als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelskift.

De winstmarge van de onderneming komt voor heel 2019 naar verwachting uit op 13,1 procent. Deze zou daarmee gelijk komen te liggen met de marge van een jaar eerder. Doorgaans mikt het bedrijf op een jaarlijkse verbetering van de winstmarge. In een toelichting op het winstalarm na het derde kwartaal, zei topman Frans van Houten al dat een marginale verbetering van de marges dat jaar het hoogst haalbare zou zijn. De vraag die boven de markt hangt is of Philips in staat zal zijn om de marges dit jaar weer op het 'normale' niveau te krijgen.

Handelstarieven omzeilen

Om de hogere kosten als gevolg van het handelsconflict te compenseren zei Philips naar manieren te kijken om handelstarieven te omzeilen, bijvoorbeeld door productielocaties te verplaatsen. Ook beloofde het concern waar mogelijk hogere tarieven door te berekenen aan klanten.

De jaaromzet van Philips stijgt naar verwachting tot 19,6 miljard euro, tegen 18,1 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep zal 910 miljoen euro overblijven afgezet tegen 1,1 miljard euro in 2018. Het bedrijf publiceert zijn resultaten dinsdag voorbeurs.