Wall Street blijft gesloten op Thanksgiving Day

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven donderdag gesloten vanwege de Amerikaanse feestdag Thanksgiving Day. Veel beurshandelaren maken er een lang weekeinde van, want ook vrijdag zijn de beurzen op Wall Street maar een halve dag open.

Vanwege Thanksgiving werd een flink aantal macro-economische cijfers woensdag al naar buiten gebracht. De aandacht vrijdag gaat vermoedelijk uit naar winkelketens en webwinkels die dan op Black Friday kunnen profiteren van koopjesjacht van Amerikaanse consumenten. Ook pakketbezorgers als UPS en FedEx kunnen dan op extra belangstelling rekenen.

Woensdag daalde de Dow-Jonesindex 0,6 procent tot 29.872,47 punten. Op dinsdag brak de toonaangevende graadmeter, met dertig grote bedrijven die een afspiegeling zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven, voor het eerst door de grens van 30.000 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent op 3629,65 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 12.152,22 punten.