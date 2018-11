Gepubliceerd op | Views: 1.391

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Sam van Doorn wil dat ING alsnog wordt vervolgd voor witwassen. Hij is een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen, zei hij maandag op NPO Radio 1. ING schikte in de witwaszaak voor in totaal 775 miljoen euro.

Van Doorn bracht de jarenlange misstanden bij ING al in 2005 aan het licht en deed uiteindelijk in 2015 aangifte tegen de bank. De schikking noemt hij een ,,schitterend bedrag''. Probleem is volgens hem dat de direct betrokkenen niet hoeven te betalen. ,,De directie ontspringt de dans'', zo zei hij. Ook vindt hij het onverteerbaar dat ING geen schuld erkent.

Van Doorn stelt in de tien jaar dat hij de situatie bij ING heeft aangekaart, miljoenen euro's schade heeft geleden. Hij heeft dan ook een civiele procedure aangespannen om dat geld terug te eisen van de bank.