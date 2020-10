'Stabiele resultaten voor KPN op kwartaalbasis'

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern KPN heeft in het derde kwartaal naar verwachting vrijwel vergelijkbare resultaten behaald als in de voorgaande periode. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die KPN heeft gepubliceerd op de eigen website. De cijfers worden woensdag voorbeurs naar buiten gebracht.

De totale omzet zou moeten uitkomen op 1,3 miljard euro, net als in het tweede kwartaal. Het bedrijf zei toen te merken dat de inkomsten uit internationale roaming terugvielen omdat er vanwege de coronacrisis nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa werden ondernomen. In eigen land zag KPN het gebruik van bepaalde diensten juist oplopen, waardoor de totale impact van de crisis beperkt bleef. In het derde kwartaal van 2019 was de omzet bijna 1,4 miljard euro.

Voor het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) ligt de consensus op 581 miljoen euro. Dat was 585 miljoen euro in de voorgaande periode en 599 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst zou moeten uitkomen op 123 miljoen euro. In het tweede kwartaal verscheen onder de streep een plus van 135 miljoen euro en vorig jaar was dit 314 miljoen euro, toen mede werd geprofiteerd van de verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Onlangs werd door bronnen aan persbureau Bloomberg gemeld dat de Zweedse investeerder EQT interesse heeft in een overname van KPN. De Zweden zouden met adviseurs praten over de mogelijkheden.