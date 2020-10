Bayer koopt biotechbedrijf Asklepios

LEVERKUSEN (AFN/BLOOMBERG) - Chemiereus Bayer neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Asklepios BioPharmaceutical over. Het Duitse bedrijf heeft daar tot 4 miljard dollar voor over. Daarvan betaalt Bayer de helft direct en de andere helft is afhankelijk van het bereiken van bepaalde doelen.

Het in North Carolina gevestigde Asklepios BioPharmaceutical, of AskBio, houdt zich bezig met de ontwikkeling van gentherapie. Daarbij richt het bedrijf zich onder meer op de ziekte van Parkinson en hartfalen. Bayer heeft laten weten een speciale divisie voor cel- en gentherapie te willen opzetten. Daar gaat ook BlueRock Therapeutics, dat vorig jaar in handen van Bayer kwam, onder vallen.

AskBio heeft al een aantal geneesmiddelen die worden getest. Het gaat daarbij onder meer om middelen tegen hemofilie en de ziekte van Duchenne.