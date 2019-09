RoodMicrotec stelt agent in Italië aan

Gepubliceerd op | Views: 440 | Onderwerpen: Italië

DEVENTER (AFN) - De toeleverancier van halfgeleiders RoodMicrotec heeft een nieuwe vertegenwoordiger aangesteld in Italië. Voortaan is het bedrijf KERR verantwoordelijk voor de marketing en verkoop van diensten van RoodMicrotec in het land.

KERR treedt op voor meerdere bedrijven in micro-elektronica als vertegenwoordiger in Italië. RoodMicrotec levert onder andere diensten op vlak van het tests en foutenanalyse van halfgeleiders.