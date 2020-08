'Verzekeraar ASR in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.896 | Onderwerpen: ASR, verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk met een kleine winst. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting licht hoger beginnen. Op het Damrak gaf AEX-bedrijf ASR nog een kijkje in de boeken. Ook laadpalenmaker Alfen en vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kwamen met cijfers. Beleggers verwerken daarnaast de nieuwe recordstanden van de S&P 500 en techbeurs Nasdaq op Wall Street.

ASR zag nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots halveren. Vanwege de coronacrisis moest de verzekeraar veel afschrijvingen doen en werden lagere beleggingsopbrengsten in de boeken gezet. Volgens topman Jos Baeten heeft ASR op operationeel vlak de impact van de virusuitbraak beperkt kunnen houden. "Ons operationeel resultaat is slechts 18 miljoen euro lager dan het record operationeel resultaat van het eerste halfjaar 2019", benadrukte Baeten. De topman is ook iets positiever geworden over het operationeel resultaat in heel 2020.

Van Lanschot Kempen heeft naar eigen zeggen een sterk tweede kwartaal gedraaid, waarin een nettowinst werd behaald van bijna 20 miljoen euro. Volgens de vermogensbeheerder was dat te danken aan goede ontwikkeling bij alle bedrijfsonderdelen en kostenbesparingen om de pandemie het hoofd te bieden.

Alfen

Laadpalenmaker Alfen heeft in het tweede kwartaal ondanks de coronacrisis niet te maken gehad met geannuleerde orders en profiteerde van de toenemende focus de energietransitie. Het bedrijf uit Almere groeide op alle fronten. De vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto's verdubbelde ruim en de tak die zich bezighoudt met de opslag van energie groeide ook flink.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Britse bank Barclays schroefden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern terug.

Dicht bij huis

De meeste Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,2 procent lager op 559,81 punten en de MidKap verloor 0,1 procent tot 810,05 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt bleven vrijwel ongewijzigd. Londen was een negatieve uitschieter met een min van 1,1 procent. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 28.248,44 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,8 procent.

De euro was 1,1811 dollar waard, tegen 1,1812 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 43,30 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 45,98 dollar per vat.