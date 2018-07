RELX boekt weer recordresultaten

Gepubliceerd op | Views: 364

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX groeit gestaag door. Het concern zette over het eerste halfjaar recordresultaten in de boeken. Verder meldde het bedrijf dat de versimpeling van de structuur per 8 september moet zijn voltooid. Vanaf dat moment is RELX op papier volledig Brits.

RELX zag de onderliggende omzet met 4 procent stijgen tot 4,2 miljard euro. De aangepaste operationele winst steeg met 6 procent tot 1,3 miljard euro. Alle vier de divisies van RELX verbeterden de voorbije maanden hun resultaten. De omzet uit print daalde verder tot 9 procent van het totaal. Dat was in 2000 nog 64 procent.

Het bedrijf kondigde eerder aan de duale structuur te versimpelen. Aandeelhouders zouden vrijwel unaniem akkoord zijn gegaan met de structuurwijzigingen. Aan de noteringen in Londen, Amsterdam en New York wordt niet getornd.

RELX kondigde een interim-dividend aan van 12,4 pence voor de Britse aandeelhouders en 0,14 euro voor houders van Nederlandse stukken. Dat betekent een stijging met 6 procent. Volgens RELX is het de laatste keer dat het dividend in ponden en euro's afzonderlijk wordt gegeven.

Verder kondigde RELX aan dat dit jaar al voor circa 500 miljoen pond (563 miljoen euro) aan eigen aandelen zijn ingekocht. Dat is onderdeel van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van 700 miljoen pond. RELX deed dit jaar tot nu toe vijf overnames voor in totaal 694 miljoen pond.

Voor het hele jaar houdt het bedrijf vast aan de verwachtingen van meer winst op een hogere omzet.