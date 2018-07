Arcadis: in 2019 verkoop bezittingen Brazilië

Gepubliceerd op | Views: 852 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN) - Advies- en ingenieursbureau Arcadis wil in 2019 al zijn energiebezittingen in Brazilië verkopen. Dat liet het bedrijf weten bij de publicatie van de kwartaal- en halfjaarcijfers.

De voorbereidingen voor de verkoop zijn begonnen. Volgens Arcadis is de fabriek voor duurzaam gas van het Braziliaanse samenwerkingsverband ALEN nu technisch operationeel en wordt momenteel onderhandeld over afnamecontracten. Onlangs zag Arcadis juist nog af van een verkoop van architectuurdochter CallisonRTKL.

In het afgelopen kwartaal zag Arcadis de bruto-omzet op jaarbasis met 1 procent dalen tot 819 miljoen euro, door negatieve wisselkoerseffecten. De autonome groei was 1 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) verbeterde met 11 procent tot 53 miljoen euro, terwijl de operationele winstmarge werd opgekrikt van 7 naar 7,4 procent. Arcadis gaf aan voor heel 2018 op een stijging van de netto-omzet te rekenen, met een hogere marge.

Arcadis wees er verder op dat in Saudi-Arabië voor 19 miljoen euro aan vertraagde betalingen zijn geïnd. Eerder had het bedrijf nog te maken met problemen met het innen van rekeningen in het Midden-Oosten.

In een toelichting verklaarde topman Peter Oosterveer dat er vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van de nieuwe strategie en dat het bedrijf op koers ligt om de financiële doelstellingen voor 2020 te bereiken.