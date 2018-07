Core Labs krikt omzet op

Gepubliceerd op | Views: 241

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Labs) heeft in het tweede kwartaal meer omzet weten te behalen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam onder meer door productieverbeteringen op het Amerikaanse vasteland. Dat meldde de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie.

De opbrengsten van Core Labs stegen met bijna 11 procent tot 175 miljoen dollar. De operationele winst bedroeg 33,5 miljoen dollar. De nettowinst steeg met 9 procent tot 24,7 miljoen dollar.

Het concern rekent voor het derde kwartaal op een omzet in een bandbreedte van 177 miljoen dollar tot 179 miljoen dollar en een operationeel resultaat tussen de 36,2 miljoen dollar en 37,2 miljoen dollar.