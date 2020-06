Coronavrees zet Wall Street flink lager

Gepubliceerd op | Views: 312

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag halverwege de handelsdag fors lager. De vrees dat de oplopende coronabesmettingen in sommige Amerikaanse staten het economisch herstel dwars zal zitten, leefde weer op. In de staten Texas en Florida worden sommige versoepelingen, zoals het openen van cafés, weer teruggedraaid. Verder staan Facebook en Twitter in de belangstelling nu Unilever dit jaar niet meer op de sociale netwerken adverteert in de VS.

De Dow-Jonesindex stond rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) 2,3 procent in de min op 25.160 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,8 procent tot 3028 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,8 procent tot 9834 punten.

Facebook (min 7,1 procent) en Twitter (min 7,3 procent) hoeven dit jaar niet meer op het advertentiebudget van de Amerikaanse tak van Unilever te rekenen. De maker van consumentengoederen vindt dat de sociale netwerken te weinig doen om polarisatie en haatdragende taal op zijn platformen te stoppen. Facebook is al langer het doelwit van een boycot waar onder meer telecombedrijf Verizon zich achter schaarde.

Kanye West

Verder was modeketen Gap een van de blikvangers na een deal met modelabel Yeezy van rapper Kanye West. Die gaat de komende tien jaar kleding ontwerpen voor een speciale lijn voor Gap. Het aandeel maakte een koerssprong van ruim 23 procent.

Banken mogen van de Federal Reserve tot eind september geen eigen aandelen meer inkopen na een stresstest. De Fed concludeerde weliswaar dat de financiële concerns ook in het ergste crisisscenario's overeind blijven, maar wegens onzekerheid over economisch herstel moeten banken voorzichtig omspringen met hun kapitaal. Onder meer Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup en Wells Fargo werden tot 7,3 procent lager gezet.

Nike

Nike leverde 6,4 procent in. De onderneming heeft in het voorbije kwartaal een fors lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Winkels van het sportkledingmerk moesten in grote delen van de wereld de deuren sluiten wegens de coronapandemie. Onder de streep resteerde een verlies van 790 miljoen dollar.

Webwinkelreus Amazon (min 0,2 procent) neemt Zoox, dat zich bezighoudt met zelfrijdende auto's, over. Ook was er een positief analistenrapport over Amazon. Volgens marktkenners zou het bedrijf wel eens als de grote winnaar uit de coronacrisis kunnen komen.

De euro noteerde op 1,1235 dollar tegen 1,1207 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 38,38 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 40,84 dollar.