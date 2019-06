Handelshoop kleurt Wall Street groen

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Het sentiment wordt vooruit geholpen door optimisme over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Chipbedrijven stonden in de belangstelling na beter dan verwachte cijfers van geheugenchipproducent Micron Technology.

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang 0,3 procent hoger op 26.624 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2927 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,8 procent vooruit tot 7948 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is "hoopvol" gestemd dat een handelsdeal gesloten kan worden. Volgens de minister is de deal inmiddels voor "ongeveer 90 procent compleet". Deze week hebben president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Japan een ontmoeting om te praten over het handelsconflict.

Micron won in de openingsminuten bijna 13 procent. Het bedrijf zette een lagere winst en omzet in de boeken, maar beleggers reageerden vooral op de opmerking over "vroege tekenen van herstel" op de markt. In het kielzog van Micron wonnen branchegenoten Intel, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductor, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm 2 tot 5 procent.