'Focus op chipsector na Micron-berichten'

Gepubliceerd op | Views: 617

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Europese chipsector weet woensdag de aandacht wederom op zich gericht, na beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron. Het bedrijf gaf ook aan "vroege tekenen van herstel" in de vraag naar chips te zien. Ook zijn verschepingen naar het geplaagde Huawei weer voorzichtig opgestart.

De handel met Huawei gebeurt ondanks dat de onderneming op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid is geplaatst. Maar volgens advocaten van Micron, die de exportbeperkingen naar Huawei bestudeerden, zijn beperkte verschepingen wel mogelijk.

Micron steeg in de Amerikaanse nabeurshandel op de berichten. Ook sectorgenoten gingen omhoog, terwijl in de Aziatische beurshandel chipaandelen in de plus stonden. In Europa gaat de aandacht nu uit naar chipmakers als Infineon, STMicroelectronics en AMS. In Nederland krijgen chiptoeleveranciers ASMI en Besi en chipmachinemaker ASML mogelijk te maken met koersbewegingen.