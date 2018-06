Galapagos start test met artrosemedicijn

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Galapagos begint samen met partner Servier een studie naar de werking van een artrosemedicijn. Dat levert het in Amsterdam genoteerde biotechnologiebedrijf een mijlpaalbetaling van 9 miljoen euro op. Daar maakt Galapagos aanspraak op zodra de eerste patiënt het middel krijgt toegediend.

De fase 2-studie met het middel S201086/GLPG1972 bij patiënten met artrose in de knie begint in Hongarije en de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat daarna patiënten in meer landen worden toegevoegd.

Uiteindelijk moeten er 850 patiënten in maximaal vijftien landen aan de test meedoen. S201086/GLPG1972 zou de afbraak van kraakbeen moeten remmen.