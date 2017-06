Rio Tinto kiest voor Chinees bod op kolentak

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: China

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Rio Tinto beschouwt het Chinese Yancoal als voorkeursbieder in de biedingsstrijd op het Australische kolenonderdeel Coal & Allied Industries. Dat heeft de Brits-Australische mijnbouwgroep maandag bevestigd, nadat de Chinezen hun bod wat hadden opgeschroefd.

Yancoal is nu bereid bijna 2,7 miljard dollar te betalen, waarvan een kleine 2,5 miljard dollar in cash en de rest in royalties. Ook branchegenoot Glencore wil het onderdeel hebben en die heeft vorige week ook zo'n 2,7 miljard dollar op tafel gelegd, plus nog een extra royalty die aan de kolenprijs wordt gekoppeld.

Volgens Rio Tinto heeft het bod van Yancoal echter een grotere kans van slagen. Toezichthouders zullen de deal immers ook moeten goedkeuren en de kans is aanwezig dat die bij een overname door Glencore nog wel eens moeilijk kunnen gaan doen. Verder zijn er aan het bod van Glencore ook nog wat financiële onzekerheden verbonden, waardoor Rio Tinto de bieding van Yancoal interessanter vindt.