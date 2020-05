Groothandels gaan weer dicht voor consumenten

Gepubliceerd op | Views: 2.098

LEIDSCHENDAM (AFN) - Consumenten kunnen vanaf 1 juni niet meer voor hun boodschappen terecht in de groothandel. Nu de horeca per 1 juni weer opengaat, neemt de druk op supermarkten af, stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Daarmee is de maatregel volgens de branchevereniging niet meer nodig.

De Nederlandse voedselgroothandels waren sinds 19 maart open voor consumenten. De druk op supermarkten werd toen als te groot gezien waardoor het lastig was om 1,5 meter afstand te houden. Door ook de groothandels, die normaal gesproken alleen toegankelijk zijn voor pashouders, open te stellen, moest dat worden opgelost.