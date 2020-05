Nikkei fors hoger door hoop op vaccin en steun

Gepubliceerd op | Views: 2.080

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is dinsdag opnieuw fors hoger gesloten. Het nieuws dat het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax een klinische studie is gestart naar een mogelijk coronavaccin zorgde voor een positieve stemming bij beleggers. De eerste resultaten van het onderzoek worden in juli verwacht. Daarnaast liet gouverneur Haruhiko Kuroda van de Bank of Japan weten klaar te staan om meer stimuleringsmaatregelen te nemen om de economie te ondersteunen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 2,6 procent op 21.271,17 punten. Een dag eerder won de Japanse hoofdindex al 1,7 procent. De versoepeling van de lockdownmaatregelen in Japan bood eveneens steun aan de handel. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde maandag aan dat de noodtoestand die vanwege het coronavirus was uitgeroepen in Japan, nu in heel het land is opgeheven. De noodtoestand was onder meer nog van kracht in het gebied rondom de hoofdstad Tokio.

Ook elders in de Aziatische regio gingen de meeste beursgraadmeters stevig vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong kreeg er tussentijds 2 procent bij en de Kospi in Seoul dikte 1,5 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney klom ruim 2 procent. De hoofdindex in Shanghai bleef wat achter met een winst van 0,7 procent. De Chinese centralebankpresident Yi Gang verklaarde dat China het economische beleid zal versterken en de rentetarieven laag zal blijven houden om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten.