Gaan we nu weer een stijging zien van de aluminium prijzen of houden wij het liever stil.



Ik had het al geschreven.



De dip van alu nadat trump zei dat hij de sancties zou versoepelen zal geen effect hebben maar de goeroes en handelaren stuwen de alu met een dip van 5%.



Ben benieuwd of ze nu de markten stuwen naar 3.000 $ voor ruwe alu.



Want TRump moet zijn sanctie tegen Rusal nu waar maken of gaat hij weer roeptoeteren en later alles intrekken.



Komt een vervolg.... metal beurs zou weer in paniek moeten raken....