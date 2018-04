Wisselkoersen drukken resultaat Telefónica

Gepubliceerd op | Views: 371

MADRID (AFN) - Telecomconcern Telefónica heeft in het eerste kwartaal last gehad van negatieve wisselkoerseffecten. Die zorgden voor druk op de juist verbeterde omstandigheden op thuismarkt Spanje, zo kwam donderdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming.

Telefónica zette een bedrijfsresultaat (Oibda), het cijfer waar de financiële markten naar kijken, in de boeken van ruim 3,8 miljard euro. Dat is bijna 4 procent minder dan een jaar terug. Onder de streep resteerde wel een hogere winst van 837 miljoen euro. In de eerste verslagperiode van vorig jaar was de winst 779 miljoen euro.

De omzet van Telefónica bedroeg 12,2 miljard euro, tegen 13,1 miljard euro vorig jaar.