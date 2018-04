Besi blijft profiteren van gunstige markt

Gepubliceerd op | Views: 768

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft ook afgelopen kwartaal geprofiteerd van een aanhoudend sterke vraag naar zijn apparatuur en diensten vanuit de chipindustrie. Ten opzichte van een jaar geleden was sprake van een stevige winst- en omzetgroei. Op kwartaalbasis gingen de opbrengsten ook omhoog, maar viel de winst lager uit.

Besi rapporteerde over het eerste kwartaal een omzet van 154,9 miljoen euro. Dat is 1,1 procent meer dan in het vierde kwartaal en ruim 40 procent meer dan een jaar eerder. De ontvangen orders zijn goed voor een toekomstige omzet van ruim 206 miljoen euro.

Onder de streep hield Besi 37,1 miljoen euro over. Dat is bijna 15 minder dan in de voorgaande periode, maar wel ruim de helft meer als in het eerste kwartaal van 2017. Volgens Besi drukten belastingkosten het resultaat, evenals hogere op aandelen gebaseerde compensatiekosten.

Voor het lopende kwartaal voorziet Besi een omzetgroei van 10 tot 15 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal. De opbrengsten in de eerste jaar helft zullen 17 procent hoger zijn dan in de eerste zes maanden van 2017.