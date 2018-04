Omzetgroei voor Core Lab

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories (Core Lab) heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal van het jaar weten op te voeren ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, door betere omstandigheden in de olie- en gassector. Dat bleek donderdag uit een handelsbericht van de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie. Ten opzichte van een kwartaal eerder was sprake van een stabilisering.

Core Lab zette een omzet van 170 miljoen dollar in de boeken, meer dan 8 procent meer dan vorig jaar. De operationele winst bedroeg 32,2 miljoen dollar. Dat is ruim 40 procent meer dan een jaar terug. Het concern rekent voor het tweede kwartaal op een omzet in een bandbreedte van 177 miljoen dollar tot 179 miljoen dollar en een operationeel resultaat tussen de 36,2 miljoen dollar en 37,2 miljoen dollar.

In februari kondigde Core Lab aan dat financieel topman Richard Bergmark aan het einde van het jaar zal vertrekken. De bestuurder gaat met pensioen. Het bedrijf wil Chris Hill per 24 mei benoemen als zijn opvolger.