Extra filialen stuwen verkopen Burger King

OAKVILLE (AFN/BLOOMBERG) - Burger King heeft afgelopen kwartaal wereldwijd meer Whoppers en andere burgers kunnen verkopen dankzij een uitbreiding van zijn restaurantnetwerk. Dat blijkt uit de resultaten die moederbedrijf Restaurant Brands International woensdag naar buiten heeft gebracht.

Burger King was, inclusief franchisezaken, goed voor bijna 4,5 miljard dollar aan verkopen, tegen 4,2 miljard dollar in het eerste kwartaal vorig jaar. In zaken die langer dan een jaar open waren, bleven de opbrengsten min of meer stabiel. Het aantal Burger King-filialen groeide echter met ruim 5 procent tot 15.768.

Bij Restaurant Brands hoort ook koffie- en donutketen Tim Hortons. Daar speelde ongeveer hetzelfde verhaal: geen groei met de vergelijkbare verkopen, maar wel een uitbreiding van het filialenbestand.

Fusie

Het concern heeft afgelopen kwartaal tevens Popeyes Louisiana Kitchen ingelijfd. Dat is een internationale restaurantketen die zich vooral richt op gefrituurde kip. Deze inmiddels afgeronde overname was de eerste grote transactie voor Restaurant Brands sinds het ontstaan van het bedrijf door de fusie van Burger King en Tim Hortons in 2014.

Het grote horecabedrijf draait voor een groot deel op franchisers. Exclusief alle opbrengsten die naar de franchisers gingen kwam de kwartaalomzet uit op zo'n 1 miljard dollar, oftewel bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bleef onveranderd op circa 50 miljoen dollar.