Impact coronavirus op Apple-plannen ongewis

Nou dan weten wij dit nu ook. Lufthansa, KLM, Philips maken minder omzet.

Is geen verrassing meer. Kunnen we morgen weer verder de balans opmaken en omhoog. De AEX heeft 4 dagen de prijzen en omzet ingecalculeerd.



En Nu de PMI van de Chinezen. Ook dat is geen verrassing meer. Minder dan 50.

Ben je wel verrast, dan heb je echt niet opgelet.





Activity in China's factory sector is expected to contract in February due to the fallout of the coronavirus outbreak on the world's factory, according to market observers.



The purchasing managers' index (PMI) for the manufacturing sector is estimated to fall considerably below 50, the demarcation between expansion and contraction, Wu Jinduo, head of fixed income at the research institute of Great Wall Securities, told the Global Times on Wednesday.



The National Bureau of Statistics (NBS) is scheduled to release the PMI reading for February over the weekend.



The official PMI reading edged down 0.2 points to 50 in January while the official non-manufacturing PMI hit 54.1, up 0.6 points from the prior month.