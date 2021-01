Vrachtvolume tussen EU en VK nog steeds veel lager

DEN HAAG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het vrachtvolume tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is nog steeds een stuk lager dan voor de brexit. Dat blijkt uit gegevens van het Duitse bedrijf Transporeon, dat gegevens van meer dan 100.000 vrachtvervoerders bijhoudt. Oorzaken zijn de coronacrisis, de toegenomen administratieve rompslomp en doordat bedrijven in de aanloop naar de brexit voorraden hebben aangelegd.

In de derde week van januari was het vrachtvolume 38 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen op de route tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 ruim 50 procent hoger. Volgens transportbedrijven kunnen hogere verzendkosten een permanent gevolg zijn van de brexit.

Door de extra rompslomp weigeren vrachtvervoerders meer opdrachten. In sommige gevallen rijden ze liever met een lege vrachtwagen terug uit Groot-Brittannië. Het afwijzingspercentage was vorige week ruim 150 procent hoger dan het gemiddelde in het derde kwartaal vorig jaar.