'Geen plannen Fed voor wijziging opkoopprogramma'

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Beleidsmakers van de Federal Reserve zouden voorlopig geen plannen hebben om wijzigingen aan te brengen in het lopende opkoopprogramma van obligaties door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Dat komt naar voren uit de notulen van de beleidsvergadering eerder deze maand.

Op die vergadering hield de Fed het monetair beleid onveranderd, zoals verwacht. Momenteel koopt de centrale bank maandelijks voor 120 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties en met hypotheken gedekte leningen om zo de economie te stimuleren tegen de coronacrisis. In het overleg van de Fed werd wel gesproken over het aanpassen van de zogenoemde "guidance" op relatief korte termijn. Daarmee wil de Fed de financiële markten inzicht geven in het toekomstige verloop van het opkoopprogramma.

De volgende rentevergadering vindt plaats op 15 en 16 december.