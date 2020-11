'Resultaten HAL volgens verwachting'

AMSTERDAM (AFN) - De nettovermogenswaarde van HAL nam in het derde kwartaal weliswaar weer af, maar de daling per aandeel is grotendeels te wijten aan de uitbetaling van dividend in juli. De portefeuille van de investeerder was dan ook vrij stabiel dit jaar, benadrukken analisten van KBC Securities.

Daar kan verandering in komen als de verkoop van GrandVision wordt afgerond. Die deal blijft onzeker omdat koper EssilorLuxottica zich in de rechtszaal blijft roeren, maar het vertrouwen dat het goedkomt keert terug volgens KBC. De marktvorsers baseren dat grotendeels op de weer oplopende aandelenkoers van GrandVision.

KBC heeft een koopadvies voor HAL met een koersdoel van 145 euro. Het aandeel stond woensdag rond 10.40 uur 0,5 procent in de plus op 121,60 euro.