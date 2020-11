Unibail gaat nieuwe obligaties plaatsen

Heel goed. Beter dan de geplande claimemissie, gelukkig is deze niet doorgegaan.

Nu nog enige koersverandering .

De on-line verkopen kunnen producten goedkoper verkopen omdat ze geen huur hoeven te betalen. Dus winkels zouden moeten aanpassen en stukken kleiner worden en gedeelte van hun aanbiedingen zouden dus ook on-line in de winkel bekeken en gekocht kunnen worden. De winkel kan dan stukken kleiner worden. Bij kopen in deze winkel kan de client het product over 2 of 3 dagen in de winkel afhalen. Of Unibail zou aangrenzend grote woontorens kunnen bouwen waarbij een eigen parkeerplaats ook tot de luxe van de woontoren bewoners hoort. Dus deze appartementen in de torens verhuren aan particulieren.

En meer restaurants en andere service gerelateerde bedrijven in de centra in plaats van winkels.

Eventueel ook kantoren. Verbouwen kost wat geld maar daarna is de cash flow beter en gemengd.