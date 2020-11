'Europese vraag naar staal heeft dieptepunt bereikt'

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Europese vraag naar staal heeft een dieptepunt bereikt en zal naar verwachting flink stijgen. Dat zeggen analisten van Deutsche Bank. Volgens de marktvorsers is er selectieve waarde te zien in de hele sector. Toch waardeert Deutsche Bank roestvrijstaalproducent Aperam af naar hold, waar eerder nog een buy-advies werd gegeven. Staalconcern ArcelorMittal is een van de favoriete aandelen van DB in de sector.

Deutsche Bank verwacht dat de vraag naar staal volgend jaar met 14 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. In 2020 daalt de Europese staalproductie naar schatting met 24 procent ten opzichte van 2017.

Het aandeel Aperam sloot dinsdag met een plus van 4,3 procent op 33,51 en het aandeel ArcelorMittal met een plus van 7 procent op 15,36 euro.