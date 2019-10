Sweco doet weer goede zaken

Gepubliceerd op | Views: 221

STOCKHOLM (AFN) - Ingenieurs- en adviesbureau Sweco heeft afgelopen kwartaal de resultaten in Nederland zien verbeteren. Dat staat in een handelsbericht van het Zweedse bedrijf, dat in 2015 Grontmij overnam. Ook in andere markten gingen de zaken voor de wind.

Sweco, dat naast Nederland en Zweden onder meer actief is in andere Scandinavische landen, België en het Verenigd Koninkrijk, behaalde in het derde kwartaal van het jaar een omzet van 4,6 miljard Zweedse kroon (429 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog 4,1 miljard kroon. De winst steeg van 169 miljoen kroon naar 249 miljoen kroon.

In Nederland steeg de omzet van Sweco met 7 procent naar 488 miljoen kroon. Een deel van die stijging was het gevolg van wisselkoerseffecten. Verder wist Sweco de winstmarge in Nederland aanzienlijk te verbeteren van 2,8 procent naar 5 procent, mede door prijsstijgingen. Ook was sprake van een gunstig kalendereffect.