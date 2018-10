Gepubliceerd op | Views: 399

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify bevindt zich in een moeilijke markt. Het bedrijf richt zich op de overgang naar led-verlichting, maar heeft veel last van de teruggang bij de lampentak. Naar verwachting vallen de omzet en winst van de voormalige lichtdivisie van Philips in het derde kwartaal dan ook iets lager uit dan vorig jaar. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken.

De algehele markt voor verlichtingsbedrijven is sowieso lastig. Vorige maand zette concurrent Zumtobel al een flinke winstdaling in de boeken. Signify zelf verlaagde de omzetverwachting voor heel 2018 bij de halfjaarcijfers en rekent niet meer op een vergelijkbare omzetgroei. Dat weet Signify toen aan de verslechterende marktomstandigheden en een tekort aan onderdelen.

Volgens een door Signify zelf op zijn website geplaatste consensus van analistenschatting komt de omzet uit op ruim 1,6 miljard euro, waar de verkopen vorig jaar nog bijna 1,7 miljard euro bedroegen. De lampentak en de home-divisie scoren daarbij minder, terwijl de led- en professionele divisies beter scoren.

Het aangepast bedrijfresultaat schatten de analisten in doorsnee in op zo'n 172 miljoen euro, iets minder dan de 176 miljoen euro van vorig jaar. De nettowinst bedraagt volgens de analistenconsensus 76 miljoen euro. Vorig jaar was dat 110 miljoen euro.

De beurskoers van Signify is dit jaar sterk gedaald.