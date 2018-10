Twitter en Tesla schitteren op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.243 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - Twitter en Tesla hebben donderdag een flinke koerssprong gemaakt bij de opening van de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalresultaten van de twee. Wall Street kreeg een hele stroom aan bedrijfscijfers te verwerken. Het algehele sentiment was positief.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,5 procent hoger op 24.707 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2674 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,5 procent bij op 7213 punten.

Twitter won bijna 16 procent aan beurswaarde. Het socialmediabedrijf boekte meer winst op een hogere omzet. Het aantal gebruikers daalde wel. Dit was het gevolg van een opschoonactie van Twitter zelf. Het bedrijf wil onder meer af van nepaccounts.

AMD

De koers van Tesla steeg dik 8 procent. De maker van elektrische auto's verraste met zwarte cijfers over de voorbije maanden. Dat gebeurde in een periode waarin topman Elon Musk zwaar onder druk stond door verschillende schandalen.

Chipmaker AMD moest het ontgelden met een min van zo'n 18 procent. Volgens kenners waren de derde kwartaalcijfers zwak. Ook leven er zorgen over de activiteiten op het gebied van grafische kaarten en het bedrijf kwam met een teleurstellende prognose.

Onder de bedrijven die de boeken openden waren ook andere bekende namen. Techreus Microsoft (plus 4 procent) voerde de winst en omzet op. Dat deed ook creditcardmaatschappij Visa (plus 0,8 procent). Verder profiteerde kabelbedrijf Comcast (plus 5 procent) van de aanwas van nieuwe breedbandgebruikers.