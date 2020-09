'Nieuwe Franse lockdownmaatregelen raken Basic-Fit'

Gepubliceerd op | Views: 1.326 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN) - Fitnessketen Basic-Fit heeft er veel last van dat de Franse overheid nieuwe lockdownmaatregelen heeft aangekondigd. Dat zeggen analisten van ING. In grote Franse steden zullen ongeveer tachtig sportscholen twee weken dicht moeten. Het is nog onduidelijk of de maatregelen verder worden uitgebreid.

De kenners schatten dat de financiële impact van de lockdownmaatregelen in de grote steden neerkomt op 2 miljoen tot 2,5 miljoen euro aan gemiste omzet. "Maar de vrees is dat het hier niet bij blijft", aldus de marktvorsers. De balans van Basic-Fit ziet er solide uit, dus dat zou het probleem niet zijn. Maar de schuldpositie zou wel in het geding kunnen komen als de hernieuwde lockdown grote vormen aanneemt en het omzetverlies 20 miljoen tot 25 miljoen euro zou bedragen.

Het advies voor Basic-Fit blijft bij ING staan op buy, met een koersdoel van 30,50 euro. Het aandeel ging donderdag al bijna 9 procent omlaag op de beurs door de vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen en de bijkomende maatregelen. Vrijdag noteerde het bedrijf rond 10.15 uur 0,3 procent in de plus op 20,30 euro.