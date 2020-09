Nikkei sluit verkorte handelsweek hoger af

Gepubliceerd op | Views: 341

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de draai op Wall Street, waar eerdere verliezen werden weggewerkt na berichten over nieuwe onderhandelingen in Washington over een extra steunpakket voor de grootste economie ter wereld. De vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen in Europa hield de winsten beperkt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,5 procent het weekeinde in op 23.204,62 punten. De Japanse hoofdindex verloor in de kortere handelsweek 0,7 procent. De financiële markten in Tokio waren deze week slechts drie dagen open vanwege nationale feestdagen. Autobouwer Toyota behoorde tot de sterkste stijgers met een winst van 1,5 procent. De spoorwegbedrijven East Japan Railway en Central Japan Railway maakten deel uit van de staartgroep met verliezen van 2,9 procent en 3,6 procent.

Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen een gemengd beeld zien. In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,4 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,3 procent. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn excuses gemaakt voor het doodschieten van een Zuid-Koreaanse overheidsmedewerkers eerder deze week. De dood van de functionaris zorgde voor veel verontwaardiging in Zuid-Korea.

De All Ordinaries in Sydney steeg 1,4 procent. De vier grote Australische banken waren in trek na de aankondiging van de autoriteiten om de regelgeving voor de kredietverlening aan consumenten en kleine bedrijven te vereenvoudigen.