Fed klaar voor grotere ingreep geldmarkt

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Federal Reserve staat klaar om donderdag meer geld in het Amerikaanse financiële systeem te pompen. De centrale bank is bereid in totaal 160 miljard dollar in de repo-markt te steken, 55 miljard dollar meer dan dinsdag. Daarmee wil de Fed de stijgende rentes op de markt voor kortetermijnleningen tegengaan en het plotselinge gebrek aan liquiditeit verhelpen.

De markt voor repo's, oftewel repurchase agreements, kookt sinds vorige week droog door het grote verschil in vraag en aanbod. Met die repo's kan geld worden geleend in ruil voor Amerikaanse staatsleningen. Ze worden beschouwd als een belangrijk smeermiddel voor het financiële systeem in de Verenigde Staten. Als de rentes stijgen, worden leenkosten voor bedrijven en consumenten hoger.

De Amerikaanse centrale bank kondigde eerder aan deze week drie keer in te grijpen. De Fed intervenieerde vorige week voor het eerst sinds de financiële crisis op de repo-markt. De stress op de geldmarkt houdt mede aan omdat banken in aanloop naar het einde van het derde kwartaal hun balansen opschonen en daardoor minder bereid zijn om liquiditeit te verschaffen.