Concurrenten mogen schieten op toegangsaanbod PostNL

AMSTERDAM (AFN) - Concurrenten van PostNL mogen hun zegje doen over de voorwaarden waarop dat postbedrijf andere partijen gebruik laat maken van zijn netwerk. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft postbedrijven, die voor de bezorging van post afhankelijke zijn van het netwerk van PostNL, gevraagd te reageren op het voorstel over het toegangsaanbod, waarna de ACM met een advies komt.

Belangrijkste vraag is of postvervoerbedrijven in de komende twee tot drie jaar hun postvervoerdiensten kunnen blijven voortzetten als aan de voorwaarden van PostNL wordt voldaan. De postvervoerder hebben tot 6 oktober de tijd om te reageren.

In september vorig jaar verleende staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) een vergunning voor de overname van Sandd door PostNL. Tegen dat besluit werd door een aantal bedrijven beroep aangetekend. Daarop werd het besluit van Keijzer door de Rotterdamse rechtbank vernietigd. De staatssecretaris wil opnieuw over de fusie beslissen. Daarvoor is een advies van de ACM nodig.

PostNL heeft aangegeven geen aanleiding te zien om af te wijken van de voorwaarden van het eerdere besluit over de fusie. Het huidige toegangsaanbod van PostNL blijft daarmee ook na de eerder uitspraak van de rechter bestaan.