Kleine plus voor AEX-index

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond donderdag tussentijds licht in de plus, maar veel van de eerdere winsten waren verdampt. Ook elders in Europa lieten de beurzen overwegend kleine winsten zien. Beleggers verwerkten een sterke toename van coronabesmettingen in de Verenigde Staten en een trits nieuwe Amerikaanse macro-economische gegevens.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na het openen van de beurzen op Wall Street 0,1 procent hoger op 557,75 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 741,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent.

Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Dat cijfer is voor de tweede week op rij hoger dan in doorsnee geraamd. Verder werd de economische krimp van de VS in het eerste kwartaal bevestigd op min 5 procent.

Prosus als hekkensluiter

Van de Amsterdamse hoofdfondsen was betalingsverwerker Adyen de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent. Hekkensluiter was techinvesteerder Prosus met een verlies van 1,8 procent.

Het Franse kabel- en telecombedrijf Altice Europe verloor 1,3 procent. Concurrent Orange kaapte de uitzendrechten voor de Champions League in Frankrijk weg. Kiadis Pharma klom 2,2 procent op de lokale markt. Het biotechnologiebedrijf is begonnen om zijn middel voor de behandeling van leukemie op mensen te testen in de Verenigde Staten.

Verlies van 74 procent voor Wirecard

In Frankfurt ging veel aandacht uit naar het door een boekhoudschandaal geplaagde Wirecard. De betalingsverwerker verloor nog eens 74 procent nadat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd bij de rechtbank in München.

Lufthansa werd 10 procent meer waard. Beleggers reageerden opgelucht dat het steunpakket voor de Duitse luchtvaartreus rond lijkt te komen, nu grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele zijn bezwaren tegen het pakket ter waarde van 9 miljard euro heeft ingetrokken.

In Londen zakte Royal Mail 12,7 procent. Het Britse postbedrijf gaat tot 2000 managementfuncties schrappen vanwege de coronacrisis.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1267 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 37,94 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 40,36 dollar per vat.