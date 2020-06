'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 819

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen donderdag naar verwachting lager na een forse verliesbeurt een dag eerder. De plotseling sterke stijging van het aantal nieuwe coronagevallen in verschillende Amerikaanse bleef druk uitoefenen op het sentiment. Verder gaat de aandacht uit naar nieuwste macro-economische cijfers over onder meer het aantal werklozen in de Verenigde Staten.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS was volgens de laatste cijfers net zo hoog als tijdens de piek in april. Het virus werd bij ruim 35.900 mensen vastgesteld. De virologen waarschuwen voor een "ontvouwende ramp". De nieuwe brandhaarden zijn de staten Texas, Californië en Arizona.

Een vertraging in het herstel van de Amerikaanse economie was ook terug te zien in het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen. Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst daarop een beroep gedaan. Het cijfer ligt voor de tweede week hoger dan wat werd verwacht, een slecht teken. Verder werd de economische krimp van de VS in het eerste kwartaal bevestigd op min 5 procent.

Virusremmer tegen corona

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences zal waarschijnlijk hoger openen. De Europese medicijnautoriteiten oordeelden dat zijn virusremmer remdesivir voorgeschreven kan worden aan coronapatiënten die er relatief slecht aan toe zijn. Bij een groen licht van de Europese Commissie wordt remdesivir het eerste medicijn in de Europese Unie dat specifieke goedkeuring heeft voor de behandeling van het coronavirus.

Verder staat warenhuis Macy's staat in de belangstelling. Het concern gaat 3900 banen schrappen op zijn hoofdkantoor. Ook managementbanen vormen onderdeel van de ontslagronde. Nabeurs komt de sportartikelenreus Nike met zijn resultaten over het afgelopen boekjaar.

Na de slotbel worden de uitkomsten bekend van een stresstest onder Amerikaanse banken. De Federal Reserve peilt de gezondheid van de financiële instellingen jaarlijks sinds 2009. Beleggers zijn vooral benieuwd hoe sterk de balansen ervoor staan in het licht van oplopende slechte leningen vanwege de crisis.

De leidende Dow-Jonesindex sloot woensdag de sessie 2,7 procent lager op 25.445,94 punten. De brede S&P 500 verloor 2,6 procent tot 3050,33 punten en Nasdaq verloor 2,2 procent tot 9909,17 punten. De techgraadmeter deed daarmee een stap terug van de recordstand van een dag eerder.