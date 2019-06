Jefferies verlaagt koersdoel Randstad

Gepubliceerd op | Views: 481 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zakenbank Jefferies verlaagt het koersdoel voor uitzender Randstad van 43 naar 41 euro en laat het advies op underperform. Jefferies stelt dat het omzetmomentum bij het bedrijf de afgelopen maanden kan zijn afgezwakt.

De zakenbank schroeft zijn prognose voor de winst per aandeel met 4 procent omlaag. De analisten wijzen op zwakkere cijfers over de Nederlandse en Belgische industrie, terwijl in Duitsland de gang van zaken moeizaam blijft. Wel zijn de verbeteringsmaatregelen die Randstad treft effectief.

Het aandeel Randstad noteerde dinsdag omstreeks 16.50 uur een min van 4,3 procent op 47,70 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX-index.