KBC positiever over Retail Estates na deal

AMSTERDAM (AFN) - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft een aantrekkelijke portefeuille van een aantal Nederlandse winkelpanden gekocht. Dat zeggen kenners bij KBC Securities, die het beleggingsadvies op het aandeel verhoogden van hold naar accumulate. Ook het koersdoel wordt opgevoerd, van 83 euro naar 84 euro.

Retail Estates legde bijna 100 miljoen euro op tafel neer voor 56 winkelpanden in Nederland, in Breda, Naaldwijk en Zaandam. De analisten verwachten dat deze portefeuille een rendement van 7 procent in netto huuropbrengsten kan opleveren. De winkelpanden die gevestigd zijn in Breda zijn volgens KBC de meest aantrekkelijke in Nederland, grotendeels vanwege de gunstige locatie naast meerdere snelwegkruispunten en een recent verbouwde Ikea in de buurt.

Met de investering heeft Retail Estates in totaal zo'n 218 winkelpanden verspreid over Nederland. Dat bouwde het bedrijf in maar twee jaar op, merken de marktvorsers op. Het aandeel Retail Estates stond omstreeks 9.35 uur 0,4 procent hoger op 79,00 euro.