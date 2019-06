Iran: sancties betekenen eind diplomatie

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Iran

TEHERAN (AFN/RTR) - Iran stelt dat de nieuwe financiële sancties van de Verenigde Staten voorgoed de diplomatieke banden tussen de twee landen onmogelijk maken.

"Het opleggen van nutteloze sancties aan de Iraanse hoogste leider is de permanente sluiting van de weg van de diplomatie", aldus de woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Abbas Mousavi in een tweet. "De wanhopige regering van Trump vernietigt de gevestigde internationale mechanismen voor de handhaving van de wereldvrede en -veiligheid."

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran nieuwe sancties opgelegd. Die zijn onder meer gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei. "De hoogste leider van Iran is degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vijandige gedrag van het regime", zei Trump, die herhaalde dat Iran nooit de beschikking mag krijgen over kernwapens. De president trok zijn land vorig jaar terug uit de atoomovereenkomst met Teheran. Daarna legde hij ook al zware sancties op.

De nieuwe sancties raken ook andere topfiguren. Het gaat volgens de Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) onder meer om de Iraanse minister Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) en acht commandanten van de Revolutionaire Garde, een machtig Iraans elitekorps. Er worden voor "miljarden" aan Iraanse activa bevroren, aldus Mnuchin.