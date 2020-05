'Groot geldbedrag welkom voor Fugro'

Gepubliceerd op | Views: 2.132

AMSTERDAM (AFN) - Het ontvangen van een groot geldbedrag is voor Fugro erg welkom in tijden van de coronacrisis. Dat stellen analisten van ING nadat de bodemonderzoeker de eerste betaling ontving voor de verkoop van zijn indirecte belang in Huawei Marine Networks (HMN). Fugro ontving 17,3 miljoen dollar van de transactie, die al vorig jaar werd aangekondigd.

De analisten stellen dat de opbrengsten van Fugro genoeg zijn om zijn nettoschuld te verminderen, ondanks een verwachte negatieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in het fiscale jaar 2020. ING houdt aan zijn koopadvies voor Fugro vast met een koersdoel van 12,80 euro.

Het aandeel Fugro stond maandag rond 10.35 uur 1,4 procent in de plus op 3,35 euro.