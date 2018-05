Vertrouwen Duitse ondernemers vrijwel stabiel

Gepubliceerd op | Views: 306 | Onderwerpen: Duitsland

MÜNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in mei vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo.

De vertrouwensindex van Ifo, die de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, noteerde een stand van 102,2 tegen 102,1 in april. Economen hadden in doorsnee een stand van 102 verwacht.

Economen van ING zien de stabilisering in Duitsland als positief. ,,Na weken van teleurstellende data, niet alleen uit Duitsland maar over de hele eurozone, is een ongewijzigde vertrouwensindex van Ifo goed nieuws."

De Ifo-index ging volgens ING al vijf maanden op rij omlaag. Zo'n neerwaartse reeks heeft zich sinds 2014 niet voorgedaan.