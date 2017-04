Heijmans rondt verkoop Belgische bedrijven af

Gepubliceerd op | Views: 171 | Onderwerpen: België

ROSMALEN (AFN) - Heijmnans heeft de verkoop van zijn belang in de Belgische bedrijven Heijmans Bouw, Heijmans Infra en Van den Berg aan Besix afgerond. Dat heeft een netto-opbrengst van ruim 40 miljoen euro opgeleverd, zo meldde het bouwbedrijf dinsdag.

De transactie was al in februari aangekondigd. De gezamenlijke omzet van de verkochte bedrijven over 2016 bedroeg circa 250 miljoen euro. De verkoop van de Belgische activiteiten is volgens Heijmans een volgende stap op weg naar verdere schuldreductie en een ,,structurele verbetering van de vermogensverhoudingen".