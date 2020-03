Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: levensmiddelen, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken heeft voor in totaal 1,4 miljard euro aan obligaties uitgegeven. Het gaat om een obligatielening met een looptijd van vijf jaar ter waarde van 600 miljoen euro en een lening van 800 miljoen euro met een looptijd van tien jaar. De vijfjaarslening heeft een couponrente van 1,625 procent, over de tienjaarslening betaalt Heineken 2,25 procent rente.

Heineken gaat de opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. Eerder deze maand had Heineken al een obligatielening met een looptijd van vijf jaar uitgegeven ter waarde van 100 miljoen Zwitserse frank in een private plaatsing. Die obligatie had een couponrente van 0,6375 procent.