Wereldhandel nam af in januari

DEN HAAG (AFN) - Het wereldhandelsvolume is in januari met 1,2 procent afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in de maandelijkse Wereldhandelsmonitor. In december was de wereldhandel juist gegroeid, met een bijgestelde 0,4 procent.

De wereldwijde industriële productie nam in januari met 4,8 procent af ten opzichte van de voorgaande maand. In december groeide de productie nog met 0,2 procent.

Het CPB benadrukt dat de monitor niet de actuele situatie weergeeft, maar de situatie van twee maanden terug. In januari was de verspreiding van het nieuwe coronavirus nog beperkt en de gevolgen heel onzeker.