AEX verder omhoog na deal noodpakket VS

Beurzen zijn als junks.... ze hebben steeds meer nodig van het goedje wat hen uiteindelijk noodlottig zal worden.





Het grote drama zal zich in enkele weken in Amerika gaan openbaren. Amerika heeft een zeer slecht health care system en heel veel Amerikanen hebben helemaal geen ziekenkosten verzekering.

Het corona virus kun je niet bestrijden met enkele triljoen in de economie te pompen. Het corona virus wordt in Amerika gruwelijk onderschat en zal zich als een olievlek over heel Amerika verspreiden en het land totaal lam gaan leggen.



Wie goed heeft geluisterd naar Trump heeft kunnen horen dat dit niet langer dan 3 maanden mag duren.... wel, met de waardeloze maatregelen die Amerika doet gaat dit nog heel lang duren.



De Centrale banken zijn out off munitie.... nog meer triljoenen zal net als bij een junk steeds korter werken. Banken zijn heel heel slecht gekapitaliseerd sinds het virus om zichzelf overeind te houden alles ten kosten van de spaarders. Mensen zijn compleet mind controlled en hebben totaal niet in de gaten dat de big reset op dit moment gaande is.



Hebzucht zal veel beleggers heeeel duur komen te staan en velen zullen zelfs financieel compleet aan de grond komen te zitten.